Кремль: Путин и Макрон поддерживают контакты вопреки паузе в диалоге

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сохраняют контакты, несмотря на паузу в диалоге. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что раньше контакты между главами государств были конструктивными и эффективными, несмотря на противоречия во взглядах.
«Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге», — сказал Песков.
Ранее Эммануэль Макрон поделился впечатлением о Владимире Путине. По его словам, парадокс президента РФ заключается в том, что он не является «неприятным человеком».