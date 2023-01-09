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Кремль: Путин и Макрон поддерживают контакты вопреки паузе в диалоге

Политика
Кремль: Путин и Макрон поддерживают контакты вопреки паузе в диалоге

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сохраняют контакты, несмотря на паузу в диалоге. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что раньше контакты между главами государств были конструктивными и эффективными, несмотря на противоречия во взглядах.

«Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас пауза есть в диалоге», — сказал Песков.

Ранее Эммануэль Макрон поделился впечатлением о Владимире Путине. По его словам, парадокс президента РФ заключается в том, что он не является «неприятным человеком».
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