Казахстан намерен денонсировать соглашение с Россией о взаимной конвертируемости нацвалют

Власти Казахстана готовятся денонсировать договор с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов национальных валют двух стран.
Такая информация содержится в проекте постановления правительства Казахстана, опубликованном для рассмотрения на сайте «Открытые нормативно-правовые акты». Соответствующее соглашение было подписано в Москве 20 января 1995 года, отмечается в документе.
В материале указывается, что документ утратил свою актуальность. В проекте постановления правительства казахстанскому МИДу поручено в законодательном порядке уведомить Кабинет министров РФ о планах денонсировать соглашение. Проект документа находится на публичном обсуждении до 20 января.