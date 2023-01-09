Леонков: подразделения ВСУ будут уничтожены при попытке форсировать Днепр

Военный эксперт Алексей Леонков назвал самоубийственной операцию ВСУ по форсированию реки Днепр.
Он прокомментировал сообщения о том, что украинская армия может попытаться организовать наступление в районе Каховского водохранилища. По словам Леонкова, бойцы ВСУ будут уничтожены российской армией при попытке пересечь реку, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Форсировать Днепр, особенно в районе Запорожья, где он имеет ширину русла от нескольких сот метров до километров — это сложное техническое решение. В прошлом году противник не раз пытался форсировать Днепр», — объяснил эксперт.
Леонков добавил, что ВС РФ неоднократно предотвращали проникновение противника на противоположный берег реки. Украинский десант уничтожался огнем артиллерии и ударами боевой авиации.