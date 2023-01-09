Леонков: подразделения ВСУ будут уничтожены при попытке форсировать Днепр

Он прокомментировал сообщения о том, что украинская армия может попытаться организовать наступление в районе Каховского водохранилища. По словам Леонкова, бойцы ВСУ будут уничтожены российской армией при попытке пересечь реку, сообщает радиостанция «Говорит Москва».