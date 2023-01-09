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Лавров пригласил нового главу китайского МИД Цинь Гана в Россию

Политика
Лавров пригласил нового главу китайского МИД Цинь Гана в Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего коллегу из Китая Цинь Гана в Москву. Об этом стало известно 9 января.

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве РФ, дипломат пригласил Гана совершить официальный визит на территорию российского государства в удобное для него время.

Напомним, что Цинь Ган ранее являлся руководителем китайской дипмиссии в Вашингтоне. Однако в конце прошлого года его назначили руководителем Министерства иностранных дел КНР. До него этот пост занимал Ван И.
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