Президент ЮАР рассказал о приоритетных задачах правительства страны на 2023 год

Претория, 9 января. Президент ЮАР и лидер Африканского национального конгресса (АНК) Сирил Рамафоса рассказал об основных направлениях работы правительства в 2023 году.
Глава государства выступил перед однопартийцами на заполненном стадионе в Блумфонтейне. Мероприятия приурочены к 111-летию основания партии.
Рамафоса в поздравительной речи сообщил, что среди наиболее важных задач правительства является преодоление энергетического кризиса. Лидер подчеркнул, что властям необходимо найти новые решения проблемы, чтобы положить конец постоянным перебоям в подаче электричества.
Вместе с тем президент добавил, что еще одним приоритетным направлением работы правительства станет борьба с коррупцией и бандитизмом в стране. Для этого, по словам главы государства, необходимо увеличить количество служащих в силовых ведомствах республики.
Ранее министр общественных работ и инфраструктуры ЮАР Патрисия де Лилль сообщила о запуске программы по производству сырья для экологически чистых источников энергии. По ее словам, власти страны возьмут реализацию плана под собственный контроль, поскольку проект стратегически важен для государства.
Однако проблема безопасности и деятельности сотрудников правоохранительных органов до сих пор остается одной из главных в стране. Согласно данным финансового департамента полиции, силовые структуры испытывают дефицит кадров, что негативно сказывается на уровне жизни граждан.