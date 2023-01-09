Генсек НАТО Столтенберг не исключил возможность передачи танков Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что современные танки могут быть переданы украинской армии.
С таким заявлением он выступил в интервью газете Svenska Dagbladet. По его словам, конфликт на Украине может быть долгим, поэтому объемы поставок оружия ВСУ должны быть увеличены. Речь идет, в частности, о танках.
«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — сообщил он.
Столтенберг добавил, что странам Запада необходимо продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что военно-политический блок поставил украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить.
Ранее в Кремле заявили, что поставки западного вооружения Украине принципиально ничего не смогут изменить, передает RT.