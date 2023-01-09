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Генсек НАТО Столтенберг не исключил возможность передачи танков Украине

Армия
Генсек НАТО Столтенберг не исключил возможность передачи танков Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что современные танки могут быть переданы украинской армии.

С таким заявлением он выступил в интервью газете Svenska Dagbladet. По его словам, конфликт на Украине может быть долгим, поэтому объемы поставок оружия ВСУ должны быть увеличены. Речь идет, в частности, о танках.

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», — сообщил он.

Столтенберг добавил, что странам Запада необходимо продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что военно-политический блок поставил украинской армии оружия больше, чем можно было себе представить.

Ранее в Кремле заявили, что поставки западного вооружения Украине принципиально ничего не смогут изменить, передает RT.
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