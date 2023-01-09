IBRiS: уровень поддержки правящей партии «Право и справедливость» в Польше резко упал

Уровень доверия жителей польского государства к партии «Право и справедливость» практически сошел на нет. Такие данные были получение в ходе исследования, которое провели сотрудники IBRiS.
Как выяснилось в ходе опроса, рейтинг поддержки правящей политсилы сократился на 4,5 процента. При этом падение зафиксировано менее чем за месяц. Так, всего около 28% респондентов в настоящий момент поддержали бы членов партии в случае проведения выборов в парламент Польши.
Ранее сообщалось, что Варшава не будет поставлять Киеву танки Leopard, пока это не сделает большинство стран. Об этом говорится в материале Национальной службы новостей.