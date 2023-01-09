«Каждый человек выбирает свой путь»: Пригожин высказался о словах Смольянинова

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на инцидент с актером Артуром Смольяниновым, который в рамках последнего интервью выступил с резкой критикой России. Предприниматель намекнул, что решение знаменитости занять сторону Украины было осознанным.
Вопрос о деятелях культуры, предавших Родину после начала СВО, бизнесмену задала редакция РИА ТВОИ Новости. Журналисты поинтересовались, допускает ли Пригожин, что кто-то из актеров фильмов его производства вдруг сменит позицию и начнет поддерживать киевский режим, как это сделал Смольянинов.
«К сожалению, к каждому в душу не залезешь. Поэтому, нам бы очень хотелось, чтобы данные актеры проповедовали исключительно патриотизм, но, безусловно, никаких гарантий дать невозможно. Каждый человек выбирает свой путь и это его собственное осознанное решение», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Напомним, Смольянинов допустил свое участие в боевых действиях, но исключительно на стороне ВСУ. Кроме того, он заявил о готовности без раздумий выстрелить в актера Сослана Фидарова, который находится в зоне СВО. Опальное высказывание артиста вызвало широкий общественный резонанс.