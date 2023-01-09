«Каждый человек выбирает свой путь»: Пригожин высказался о словах Смольянинова

Напомним, Смольянинов допустил свое участие в боевых действиях, но исключительно на стороне ВСУ. Кроме того, он заявил о готовности без раздумий выстрелить в актера Сослана Фидарова, который находится в зоне СВО. Опальное высказывание артиста вызвало широкий общественный резонанс.