Более 20% россиян рассказали, что в новогодние праздники лежали на диване

Любимым занятием россиян на новогодние праздники стало лежание на диване. Об этом сообщили 22% опрошенных.
Соответствующее исследование провели специалисты сервиса «Туту.ру». Они опросили почти 1,5 тыс. человек об их любимом виде досуга во время зимних праздников.
Проводить новогодние каникулы дома за просмотром фильмов или сериалов решили 11% респондентов. Предпочтение спортивному отдыху отдали 18% опрошенных, а прогулки по зимнему городу или лесу выбрали 19 %.
Лепкой снеговиков и игрой в снежки занимались 2% респондентов. Отмечается, что 4 % старались на каникулах выбираться в театры и музеи.