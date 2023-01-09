Кинотеатрам в России могут позволить легально показывать голливудские фильмы

Депутат уточнил, что первые попытки внесения подобного законопроекта на рассмотрение Госдумы были предприняты еще в 2022 году, однако тогда они столкнулись с критикой отрасли. Эксперты, по словам Горелкина, увидели в этом риск для российских онлайн-кинотеатров.