Кинотеатрам в России могут позволить легально показывать голливудские фильмы

Российские зрители могут получить возможность легально просматривать голливудские новинки в кинотеатрах. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
Как отметил Горелкин в личном Telegram-канале, соответствующий законопроект уже обсуждается в нижней палате российского парламента.
«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов», — добавил он.
Депутат уточнил, что первые попытки внесения подобного законопроекта на рассмотрение Госдумы были предприняты еще в 2022 году, однако тогда они столкнулись с критикой отрасли. Эксперты, по словам Горелкина, увидели в этом риск для российских онлайн-кинотеатров.