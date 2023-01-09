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Кинотеатрам в России могут позволить легально показывать голливудские фильмы

Общество
Кинотеатрам в России могут позволить легально показывать голливудские фильмы

Российские зрители могут получить возможность легально просматривать голливудские новинки в кинотеатрах. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Как отметил Горелкин в личном Telegram-канале, соответствующий законопроект уже обсуждается в нижней палате российского парламента.

«Думаю, в этом году пора ставить точку в спорах о механизме принудительного лицензирования западных фильмов», — добавил он.

Депутат уточнил, что первые попытки внесения подобного законопроекта на рассмотрение Госдумы были предприняты еще в 2022 году, однако тогда они столкнулись с критикой отрасли. Эксперты, по словам Горелкина, увидели в этом риск для российских онлайн-кинотеатров.
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