Песков: российский бизнес оперативно занял ниши ушедших западных компаний

Ушедшие из России зарубежные компании «не могли оставить после себя пустоту». Освободившиеся ниши занял российский бизнес, ведь так работает рынок, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Некоторые иностранные компании все еще работают в России, а кто-то ушел, и в этом случае пустоту «проворно» заполняют российские предприниматели. В итоге деятельность любых компаний, вне зависимости от их происхождения, положительно сказывается на российской экономике, передает слова представителя Кремля РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что 75,9% иностранных организаций остались в РФ, а ушедшие компании терпят многомиллиардные убытки.