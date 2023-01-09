Песков: российский бизнес оперативно занял ниши ушедших западных компаний

Некоторые иностранные компании все еще работают в России, а кто-то ушел, и в этом случае пустоту «проворно» заполняют российские предприниматели. В итоге деятельность любых компаний, вне зависимости от их происхождения, положительно сказывается на российской экономике, передает слова представителя Кремля РИА Новости.