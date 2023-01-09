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Песков: российский бизнес оперативно занял ниши ушедших западных компаний

Экономика
Песков: российский бизнес оперативно занял ниши ушедших западных компаний

Ушедшие из России зарубежные компании «не могли оставить после себя пустоту». Освободившиеся ниши занял российский бизнес, ведь так работает рынок, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Некоторые иностранные компании все еще работают в России, а кто-то ушел, и в этом случае пустоту «проворно» заполняют российские предприниматели. В итоге деятельность любых компаний, вне зависимости от их происхождения, положительно сказывается на российской экономике, передает слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что 75,9% иностранных организаций остались в РФ, а ушедшие компании терпят многомиллиардные убытки.
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