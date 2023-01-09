Песков осудил захват экстремистами здания конгресса в столице Бразилии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о захвате экстремистами здания конгресса в столице Бразилии.
Стоит отметить, что протестующие недовольны становлением Луиса Инасиу Лулы да Силвы новым президентом. По словам Пескова, официальная Москва осуждает подобные беспорядки. Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ.
«Абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность», — подчеркнул Песков.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил беспорядки в Бразилии.