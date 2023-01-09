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Песков осудил захват экстремистами здания конгресса в столице Бразилии

Политика
Песков осудил захват экстремистами здания конгресса в столице Бразилии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о захвате экстремистами здания конгресса в столице Бразилии.

Стоит отметить, что протестующие недовольны становлением Луиса Инасиу Лулы да Силвы новым президентом. По словам Пескова, официальная Москва осуждает подобные беспорядки. Об этом он заявил в ходе общения с представителями СМИ.

«Абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем действия, направленные на восстановление порядка в стране и законность», — подчеркнул Песков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил беспорядки в Бразилии.
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