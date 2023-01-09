Выборы в Ливии могут пройти в августе-сентябре 2023 года

Триполи, 9 января. Всеобщие президентские и парламентские выборы в Ливии могут состояться в августе или сентябре 2023 года. Об этом сообщил глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри в интервью для местных СМИ.
Он также обозначил некоторые ключевые моменты конституционной базы, которую в настоящий момент ВГС разрабатывает совместно с Палатой представителей. В частности, документ предусматривает предварительную отставку кандидатов, занимающих должности в государственных структурах.
В данной связи Аль-Мишри упомянул главу утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбу. По его словам, уходящий премьер продолжит бороться против любых шагов, ведущих к организации избирательного процесса в Ливии.
«Конституционный документ и законы о выборах должны быть изданы не позднее чем через два месяца. В ближайшее время на территории страны состоится встреча со спикером Палаты представителей, на которой чиновники обнародуют дорожную карту и сроки окончания всех процедур», — добавил Аль-Мишри.
В случае если конституционная база не позволит провести выборы в условиях существования двух правительств, произойдет объединение исполнительной власти и формирование нового кабмина, подчеркнул глава ВГС. Он также призвал Ад-Дбейбу к публичным дебатам.
На днях спикеры Палаты представителей и ВГС Агила Салех и Халед аль-Мишри встретились в Каире после многочисленных отсрочек переговоров. В совместной пресс-конференции оба политика заявили об обязательстве сделать все необходимое для скорейшего проведения выборов.