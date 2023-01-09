Эксперты АТОР дали советы россиянам по оформлению хорватского шенгена

Детали оформления хорватской визы после вступления страны в Шенгенскую зону раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Визовые центры Хорватии заработали 9 января. Заявления принимают не только в Москве, но и в 18 других российских городах. Гражданам потребуется заполненная анкета, заграничный паспорт и документы, которые подтвердят цель въезда.
Путешественникам старше 12 лет потребуется вдобавок сдать биометрические данные. Эту процедуру не будут проходить те, кто выполнял ее в течение последних 59 месяцев.
Оформление визы обойдется в 114 евро с человека. Эта сумма уже включает консульский, сервисный и логистический сборы. Как уточнили в АТОР, выданные ранее хорватские визы останутся национальными, однако въехать по ним в другие страны Шенгенского сообщества не получится.