Эксперты АТОР дали советы россиянам по оформлению хорватского шенгена

Оформление визы обойдется в 114 евро с человека. Эта сумма уже включает консульский, сервисный и логистический сборы. Как уточнили в АТОР, выданные ранее хорватские визы останутся национальными, однако въехать по ним в другие страны Шенгенского сообщества не получится.