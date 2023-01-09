Житель Подольска едва не убил приятеля мачете в приступе агрессии

Вооруженный мачете мужчина напал на приятеля в подмосковном Подольске. Агрессивный гражданин нанес оппоненту ранения шеи и спины, что едва не привело к летальному исходу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным СМИ, мужчины распивали спиртные напитки у одного из них дома. В ходе застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт. Хозяин жилища схватил мачете и набросился на гостя, ранив его в шею и спину.
В полицию обратился соседка дебошира. Правоохранители задержали хулигана и завели в отношении него уголовное дело о покушении на убийство.