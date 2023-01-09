Какой чай любит главный Дед Мороз России, рассказали победители новогоднего конкурса соцсети ЯRUS

Незабываемые впечатления и море положительных эмоций привезли из Великого Устюга победители новогоднего конкурса социальной сети ЯRUS. В своей ленте Ольга и Роман Коноплевы рассказали, чем запомнилась поездка к Деду Морозу и какой чай больше всего любит главный волшебник страны.
Из небольшого городка в Краснодарском крае на машине до Сочи, оттуда до Москвы на самолете и еще около 1000 километров на поезде до Великого Устюга, в 12 километрах от которого находится вотчина Деда Мороза. Путь неблизкий, но это того стоит! Ведь семья Коноплевых отправилась за своей новогодней мечтой, которая исполнилась благодаря социальной сети ЯRUS.
Восторг от посещения волшебной страны испытали не только дети Тимур и Артур, но и их родители. Еще бы. Неважно, сколько тебе лет, когда ты оказываешься за одним столом с главным российским Дедом Морозом, который угощает тебя своим любимым чаем из листьев малины, хвои и душицы с шаньгами и вареньем из лесных шишек. Кстати, дом у Дедушки большой, гостеприимный и очень уютный. Круглый год радушный хозяин встречает здесь своих гостей, а помощники Зимнего Волшебника знакомят со всеми двенадцатью комнатами резного терема и рассказывают о жизни Деда Мороза.
После чаепития семью Коноплевых ждал еще один сюрприз – Дедушка лично вручил им верительную грамоту и раздал подарки как детям, так и взрослым.
За два дня пребывания в вотчине победители конкурса соцсети ЯRUS побывали в доме моды Деда Мороза, в музеях куклы, новогодней открытки, северной природы с интерактивным представлением, в древнейших храмах и монастырях Великого Устюга и на пасеке Деда Мороза.
«Мы не успевали смотреть налево и направо, столько всего было интересного, очень красиво все оформлено. Оба дня были заполнены развлекательной программой, свободного времени практически не было. А когда его дали, в первую очередь дети побежали кататься на ватрушках с горки, ведь мы живем в Краснодарском крае, и зимы и снега у нас нет. Поэтому для нас особенно ценно побывать в зимней сказке, ощутить хруст снега под ногами, вдохнуть чистый морозный воздух», — рассказала Ольга.
Впечатлениями от поездки и другими историями из своей жизни семья делится в своей ленте «Переезд на юг. Ольга и Роман». Кстати, ЯRUS позволяет вести сразу несколько лент одновременно на одном аккаунте, чем Коноплевы с удовольствием пользуются. Ольга говорит, что никогда в своей жизни ничего не выигрывала, а теперь будет участвовать и в других конкурсах от социальной сети ЯRUS, а еще начнет выполнять задания Школы Волшебства – мини-приложения, которое запустилось в канун Нового года.