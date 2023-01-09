Какой чай любит главный Дед Мороз России, рассказали победители новогоднего конкурса соцсети ЯRUS

Восторг от посещения волшебной страны испытали не только дети Тимур и Артур, но и их родители. Еще бы. Неважно, сколько тебе лет, когда ты оказываешься за одним столом с главным российским Дедом Морозом, который угощает тебя своим любимым чаем из листьев малины, хвои и душицы с шаньгами и вареньем из лесных шишек. Кстати, дом у Дедушки большой, гостеприимный и очень уютный. Круглый год радушный хозяин встречает здесь своих гостей, а помощники Зимнего Волшебника знакомят со всеми двенадцатью комнатами резного терема и рассказывают о жизни Деда Мороза.