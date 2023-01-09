ФАН публикует видео обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Украинские снаряды прилетели в жилое здание по адресу улица Петровского, 233. В результате обстрела первый подъезд многоэтажного дома оказался без крыши. Отмечается, что это не первая атака ВСУ на кварталы с гражданской инфраструктурой за сегодня, 9 января.