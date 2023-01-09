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ФАН публикует видео обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Происшествия
ФАН публикует видео обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка. ФАН публикует видео атаки ВСУ на жилые кварталы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские снаряды прилетели в жилое здание по адресу улица Петровского, 233. В результате обстрела первый подъезд многоэтажного дома оказался без крыши. Отмечается, что это не первая атака ВСУ на кварталы с гражданской инфраструктурой за сегодня, 9 января.

Ранее стало известно, что украинские боевики 30 раз за сутки обстреляли населенные пункты ДНР. Атаке ВСУ подверглись Донецк, Гольмовский, Каштановое, Яковлевка, Минеральное, Александровка, а также Еленовка, Новый Свет и Зугрэс, сообщал RT.
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