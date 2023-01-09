Выбиты верхние зубы: СК зафиксировал новые факты издевательств над военными РФ в украинском плену

Сотрудники СК РФ сообщили об очередной фиксации фактов жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.
Своевременно принятые Минобороны РФ меры позволили добиться обмена пленными, в результате которого домой вернулись российские военные. Они рассказали, что находились в нечеловеческих условиях и подвергались пыткам. Это в очередной раз указывает на грубое нарушение представителями Украины требований Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.
Один из бойцов рассказал, что во время допросов ему неоднократно наносили удары ногами и руками. В результате он полностью лишился верхних передних зубов. Кто именно так с ним обращался, россиянин вспомнить не смог. Теперь сотрудники Следственного комитета намерены дать правовую оценку случившемуся и добиться привлечения виновных к ответственности.