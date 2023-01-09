Проведение специальной военной операции изменило российскую культуру

Проведение спецоперации по защите республик Донбасса изменило российскую культуру. Многие артисты покинули эстраду, уступив место более ярким и патриотичным личностям. На данный момент деятели культуры находятся на стадии переосмысления.
События после 24 февраля 2022 года спровоцировали Запад настойчиво отменять русскую культуру, однако за рубежом быстро поняли, что русский балет, фильмы и произведения авторов из истории стереть невозможно, пишет «ВЗГЛЯД».
Более того, проведение СВО помогло усилить патриотизм в россиянах. Проекты, связанные с любовью к родине, находят огромный отклик в сердцах граждан РФ.