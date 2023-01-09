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Секретарь Совбеза Патрушев: Москва не воюет с Киевом ввиду отсутствия ненависти к украинцам

Политика
Секретарь Совбеза Патрушев: Москва не воюет с Киевом ввиду отсутствия ненависти к украинцам

Москва не находится в состоянии войны с Киевом, поскольку россияне не испытывают ненависти к простым украинцам. Таким мнением поделился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он пояснил, что оба народа находятся в близком духовном состоянии. Украинские традиции являются неотъемлемой частью российской культуры, и РФ старается сохранить это наследие.

«Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца», — пояснил он в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года. Главной ее задачей президент РФ Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса от регулярных обстрелов ВСУ.
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