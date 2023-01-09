ПЦР-тест подтвердил коронавирус у госпитализированного Михалкова

Народный артист РСФСР, 77-летний кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков уже пятый день находится в реанимации. Врачи поставили ему неутешительный диагноз — заражение коронавирусом.
Как сообщает «МК», у звезды «Жестокого романса» прослеживаются учащенное дыхание и снижение сатурации — 94 при норме от 97.
Ранее Михалкова перевели в 52-ю городскую клиническую больницу в Москве, специализирующуюся на спасении пациентов с коронавирусной инфекцией.
Врачи именно этого медицинского учреждения в свое время лечили от пневмонии певицу и автора-исполнительницу песен Марину Максимову, более известную под сценическим именем МакSим.