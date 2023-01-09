Российские власти намерены реализовать новый способ долгосрочных накоплений для граждан

Таковыми могут стать облигации федерального займа (ОФЗ) без купонных выплат, в которые можно будет вкладывать пенсионные накопления, маткапитал и другие взносы, рассказывает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.