Российские власти намерены реализовать новый способ долгосрочных накоплений для граждан

В рамках стратегии развития финансового рынка до 2030 года российские власти планируют внедрить новый инструмент долгосрочных инвестиций для граждан страны, пишет РБК.
Таковыми могут стать облигации федерального займа (ОФЗ) без купонных выплат, в которые можно будет вкладывать пенсионные накопления, маткапитал и другие взносы, рассказывает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал такой способ накоплений «подушкой безопасности», рассчитанной на долгую перспективу. Сбережения будут контролироваться Центробанком России и инвестироваться в ОФЗ и другие ценные бумаги.
По итогу россияне смогут получить налоговый вычет в 52 тыс. рублей в год, государственное софинансирование отчислений до 36 тыс. рублей и ряд других возможностей, отмечает глава Минфина.