Тренер сборной Италии по лыжам Маркус Крамер разочарован отсутствием россиян на гонках

Наставник национальной сборной Италии по лыжам Маркус Крамер прокомментировал отсутствие российских спортсменов на этапах Кубка мира. Специалист считает отстранение россиян глупым решением со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, FIS дисквалифицировала российских и белорусских лыжников на фоне специальной военной операции на Украине. Крамер в интервью норвежскому изданию NRK признался, что разочарован этим фактом отсутствия россиян на этапах Кубка мира.
«Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас нет русских. Надеюсь, МОК скоро что-нибудь предпримет», — сказал немецкий специалист
Крамер на протяжении семи сезонов возглавлял национальную сборную России по лыжным гонкам. Немец работал в главной команды страны в период с 2015 по 2022 год.