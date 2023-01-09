Дмитрий Песков отреагировал на грубые слова актера Смольянинова в адрес России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле отреагировали на антироссийские высказывания сбежавшего в США актера театра, кино и телевидения Артура Смольянинова.
Как отметил официальный представитель Кремля, ничего хорошего там о грубых заявлениях звезды киноленты «9 роты» не думают.
«Но важнее мнение правоохранителей на этот счет», — добавил он.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело.