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Песков: борьба с коррупцией продолжится в случае выхода РФ из соответствующей конвенции

Политика
Песков: борьба с коррупцией продолжится в случае выхода РФ из соответствующей конвенции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициирование главой российского государства Владимиром Путиным выхода страны из антикоррупционной конвенции.

По его словам, борьба с коррупцией внутри государства продолжится в случае выхода официальной Москвы из соответствующей конвенции. Такое заявление Песков сделал в процессе общения с представителями СМИ.

«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что российское законодательство является жестким. Проблема с коррупцией в РФ еще не искоренена полностью и многолетние действия по ее устранению будут продолжаться, указал Песков.
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