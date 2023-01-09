Песков: борьба с коррупцией продолжится в случае выхода РФ из соответствующей конвенции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициирование главой российского государства Владимиром Путиным выхода страны из антикоррупционной конвенции.
По его словам, борьба с коррупцией внутри государства продолжится в случае выхода официальной Москвы из соответствующей конвенции. Такое заявление Песков сделал в процессе общения с представителями СМИ.
«Это никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с коррупцией», — подчеркнул он.
Представитель Кремля отметил, что российское законодательство является жестким. Проблема с коррупцией в РФ еще не искоренена полностью и многолетние действия по ее устранению будут продолжаться, указал Песков.