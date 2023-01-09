Песков назвал фейками слухи о контактах Козака с европейскими политиками по миру с Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Москва якобы ведет переговоры с Европой относительно перемирия с Киевом.
Ранее Киев распространил информацию о том, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы общается с политическими деятелями из ЕС по поводу того, чтобы заключить мир с украинским руководством по «корейскому варианту».
«Это очередная утка», — заявил Песков.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин с 6 по 7 января вводил режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Однако Киев от временного перемирия отказался.