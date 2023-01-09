Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Песков назвал фейками слухи о контактах Козака с европейскими политиками по миру с Киевом

Политика
Песков назвал фейками слухи о контактах Козака с европейскими политиками по миру с Киевом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Москва якобы ведет переговоры с Европой относительно перемирия с Киевом.

Ранее Киев распространил информацию о том, что заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак якобы общается с политическими деятелями из ЕС по поводу того, чтобы заключить мир с украинским руководством по «корейскому варианту».

«Это очередная утка», — заявил Песков.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин с 6 по 7 января вводил режим прекращения огня в зоне спецоперации на Украине. Однако Киев от временного перемирия отказался.
песков Украина козак
Военкоры ФАН
Лучшие в аду