Песков заявил об абсолютном доверии отчету МО РФ об ударе возмездия по ВСУ в Краматорске

Кремль доверяет докладу Министерства обороны РФ относительно операции возмездия российских войск в Краматорске, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, речь идет об «абсолютном доверии». В связи с этим он также сослался на заявление главы государства Владимира Путина, который называл Минобороны РФ единственным легитимным источником информации о ходе спецоперации.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили более 600 украинских националистов в Краматорске. Таким образом российские военные ответили на обстрел своего пункта дислокации в Макеевке.