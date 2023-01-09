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Песков заявил об абсолютном доверии отчету МО РФ об ударе возмездия по ВСУ в Краматорске

Армия
Песков заявил об абсолютном доверии отчету МО РФ об ударе возмездия по ВСУ в Краматорске

Кремль доверяет докладу Министерства обороны РФ относительно операции возмездия российских войск в Краматорске, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет об «абсолютном доверии». В связи с этим он также сослался на заявление главы государства Владимира Путина, который называл Минобороны РФ единственным легитимным источником информации о ходе спецоперации.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили более 600 украинских националистов в Краматорске. Таким образом российские военные ответили на обстрел своего пункта дислокации в Макеевке.
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