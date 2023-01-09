В США усомнились в эффективности обещанных Украине французских бронемашин AMX-10RC

Эффективность обещанных Украине властями Франции бронемашин AMX-10RC находится под большим вопросом, пишет Business Insider.
В публикации отмечается, что боевые машины пехоты (БМП) французского производства, которые будут переданы ВСУ, были разработаны для борьбы с танками. При этом они не оснащены крупнокалиберным орудием и не могут похвастаться надежной броней.
В США усомнились в их способности противостоять современным тяжелым боевым машинам. Эксперты напомнили, что AMX-10RC была создана в 70-х годах прошлого века. На Украине эту БМП называют «легким танком», однако на самом деле это шестиколесный бронеавтомобиль.