Автор напомнил, что зарубежная пресса и политические деятели США и их союзников в настоящее время пытаются представить российского лидера как «врага» всего мирового сообщества. Однако, как выяснил обозреватель, «нелюбовь» к Путину проснулась в определенную дату и после одного события. Это случилось в 2006 году, когда американский Совет по международным отношениям узнал, что президента РФ заботят исключительно интересы своего государства. Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».