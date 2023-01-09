Стало известно, с какого периода времени лидеры западных стран начали проявлять свое враждебное отношение к президенту России Владимиру Путину. Журналист Майк Уитни в статье для The Unz Review пролил свет на то, когда Запад невзлюбил политика.
Автор напомнил, что зарубежная пресса и политические деятели США и их союзников в настоящее время пытаются представить российского лидера как «врага» всего мирового сообщества. Однако, как выяснил обозреватель, «нелюбовь» к Путину проснулась в определенную дату и после одного события. Это случилось в 2006 году, когда американский Совет по международным отношениям узнал, что президента РФ заботят исключительно интересы своего государства. Об этом говорится в материале, который пересказала «ПолитРоссия».
«Причина, по которой они (западные политики. – Прим. ред.) отказались от сотрудничества с ним, заключалась в том, что они увидели: он настоящий русский патриот», – написал Уитни.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сказал, что главный парадокс Путина заключается в том, что он не неприятный человек. Об этом пишет Национальная служба новостей.