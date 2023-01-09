В Брянске возбудили дело в отношении мужчины, собиравшегося примкнуть к ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов Брянска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, собиравшегося примкнуть к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местный житель несколько раз пытался выехать на территорию соседнего государства, чтобы действовать против интересов России, сообщили в УФСБ по Брянской области.
Попасть на Украину злоумышленник пытался через Республику Беларусь. По данным силовиков, мужчина уже получал официальное предостережение о недопустимости подобных действий, но, несмотря на это, продолжал попытки пересечь государственную границу с определенными целями.
Теперь гражданину предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 30, статье 275 УК РФ («Попытка совершения государственной измены»). В рамках нее фигуранту производства может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Подозреваемого арестовали, в настоящий момент ведется следствие.