В Брянске возбудили дело в отношении мужчины, собиравшегося примкнуть к ВСУ

Теперь гражданину предстоит ответить перед законом по части 3 статьи 30, статье 275 УК РФ («Попытка совершения государственной измены»). В рамках нее фигуранту производства может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Подозреваемого арестовали, в настоящий момент ведется следствие.