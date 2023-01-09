Вильфанд сообщил, что до Европы не дойдут сильные морозы

Низкие температуры, которые наблюдаются в Центральной России, не дойдут до Европы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в ближайшие дни европейские страны ожидает аномально теплая погода. Из-за атлантических воздушных масс там не будет низких температур.
«Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Так, согласно данным сайта Гидрометцентра, жителей Мадрида ожидает +12…+15 градусов. В Париже столбики термометров остановятся на отметке +9…+12 градусов, а в Лондоне — от +8…+14 градусов.