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Вильфанд сообщил, что до Европы не дойдут сильные морозы

Общество
Вильфанд сообщил, что до Европы не дойдут сильные морозы

Низкие температуры, которые наблюдаются в Центральной России, не дойдут до Европы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни европейские страны ожидает аномально теплая погода. Из-за атлантических воздушных масс там не будет низких температур.

«Там достаточно теплая погода, потому что Европа находилась под влиянием атлантических воздушных масс, а не северных», — сообщил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Так, согласно данным сайта Гидрометцентра, жителей Мадрида ожидает +12…+15 градусов. В Париже столбики термометров остановятся на отметке +9…+12 градусов, а в Лондоне — от +8…+14 градусов.
роман вильфанд гидрометцентр Погода европа
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