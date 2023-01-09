Теннисистка Шарапова впервые показала повзрослевшего сына

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые показала наследника. Она поделилась фото в социальных сетях.
Звезда большого тенниса разместила снимок с шестимесячным сыном на руках. Мальчик был одет в мягкий серый комбинезон с капюшоном, украшенным ушками. Шарапова отдала предпочтение светлой объемной кофте.
Фото спортсменки с повзрослевшим сыном было сделано на фоне живописного пейзажа. Публикация бывшей первой ракетки мира собрала десятки тысяч лайков.
Теннисистка впервые стала мамой летом прошлого года. Спустя несколько месяцев после рождения первенца она рассказала о сложностях материнства. Со слов спортсменки, ей сложно найти баланс между работой и семьей.
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