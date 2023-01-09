Компартия Греции предрекла ухудшение ситуации в стране из-за конфликта на Украине

Ситуация на территории греческого государства будет развиваться по негативному сценарию. Такой неутешительный прогноз сделала Коммунистическая партия страны.
По мнению членов КПГ, обстановка в Греции будут становиться хуже, в частности, из-за украинского кризиса, нарастания противоречий между Анкарой и Афинами, а также из-за конкурентной борьбы Вашингтона с Пекином за позицию в мире.
«Таким образом, риски для народа и страны еще больше умножаются из-за усиления конфликтов в регионе и агрессивных планов Турции», — говорится в документе ЦК партии.
Ранее в Греции заявили, что Евросоюз является рассадником скандалов и коррупции. Об этом пишет Национальная служба новостей.