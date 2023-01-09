Жена Валентина Юдашкина тепло поздравила онкобольного мужа с годовщиной свадьбы

Супруга онкобольного модельера Валентина Юдашкина Марина тепло поздравила мужа с юбилеем их свадьбы. Возлюбленная знаменитого кутюрье сообщила, что они вот уже 35 лет вместе.
Юдашкина в личном Telegram-канале сообщила, что это стало возможным благодаря тем чувствам, которые они питают друг к другу.
«И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая добрыми и хорошими друзьями», — написала она.
Ранее стало известно, как Юдашкин проводит свой досуг в Дубае. Как выяснилось, модельер предпочитает проводить время в семейном кругу — с женой, дочерью и зятем.