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Жена Валентина Юдашкина тепло поздравила онкобольного мужа с годовщиной свадьбы

Общество
Жена Валентина Юдашкина тепло поздравила онкобольного мужа с годовщиной свадьбы

Супруга онкобольного модельера Валентина Юдашкина Марина тепло поздравила мужа с юбилеем их свадьбы. Возлюбленная знаменитого кутюрье сообщила, что они вот уже 35 лет вместе.

Юдашкина в личном Telegram-канале сообщила, что это стало возможным благодаря тем чувствам, которые они питают друг к другу.

«И пусть наша любовь и дальше ведет нас по жизни, окружая добрыми и хорошими друзьями», — написала она.

Ранее стало известно, как Юдашкин проводит свой досуг в Дубае. Как выяснилось, модельер предпочитает проводить время в семейном кругу — с женой, дочерью и зятем.
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