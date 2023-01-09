Аналитики CSIS оценили шансы Китая на победу в военном конфликте с Тайванем

Отмечается, что эксперты 24 раза проводили симуляцию военного конфликта. Результаты исследование указывают на то, что битва за Тайвань, если она произойдет в 2026 году, будет проиграна Пекином. По словам аналитиков, это противостояние приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских военных.