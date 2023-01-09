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Авиакомпании России перевезли за новогодние праздники более 2 миллионов человек

Общество
Авиакомпании России перевезли за новогодние праздники более 2 миллионов человек

Российские авиакомпании в период с 1 по 8 января текущего года перевезли более 2,26 млн пассажиров, сообщили в Росавиации.

Пассажиропоток, таким образом, вырос на 11,3% по сравнению с показателем годичной давности. На фоне сложных погодных условий отечественные авиаперевозчики и аэропорты продемонстрировали устойчивость работы, подчеркнули в ведомстве.

На внутренних рейсах большим спросом пользовались такие направления, как Москва, Петербург и Сочи. Также значительный спрос был зафиксирован в Минеральные Воды, Калининград и Махачкалу.
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