Устроившего теракт на железной дороге белоруса приговорили к 13 годам колонии

По данным ведомства, речь идет о 40-летнем жителе Минского района. Его признали виновным в акте терроризма, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном повреждении средств сигнализации и другого оборудования, а также в публичном оскорблении главы государства.