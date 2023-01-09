Устроившего теракт на железной дороге белоруса приговорили к 13 годам колонии

Решением суда в Белоруссии местный житель был приговорен к 13 годам лишения свободы за террористический акт на железной дороге. Такой информацией поделились в понедельник в пресс-службе прокуратуры республики.
По данным ведомства, речь идет о 40-летнем жителе Минского района. Его признали виновным в акте терроризма, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном повреждении средств сигнализации и другого оборудования, а также в публичном оскорблении главы государства.
Напомним, в ночь на 25 марта прошлого года он устроил поджег в релейном шкафе светофора автоматической блокировки. Это стало причиной задержки более 20 грузовых и 17 пассажирских железнодорожных составов.
«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима», — говорится в решении суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.