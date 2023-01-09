Байден впервые посетил границу с Мексикой на фоне миграционного кризиса

Эль-Пасо, 9 января. Президент США Джо Байден прибыл на американо-мексиканскую границу впервые с момента вступления в должность на фоне эскалации миграционного кризиса в стране.
В сопровождении отряда пограничной службы лидер Соединенных Штатов осмотрел участок стены, возведенный при его предшественнике Дональде Трампе.
Также вместе с министром внутренней безопасности страны Алехандро Майоркасом глава Белого дома посетил Мост Америк, который соединяет США и Мексику. В ходе визита Байден осмотрел оборудование, которое пограничники используют для обнаружения наркотиков, и пообщался с сотрудниками надзорного ведомства.
В четверг, 5 января, американский лидер заявил, что его администрация ужесточит иммиграционное законодательство в отношении граждан Кубы, Гаити и Никарагуа. Но главы приграничных штатов не были удовлетворены этим решением. Губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил администрацию президента в неспособности обеспечить соблюдение иммиграционных законов. Также глава штата заявлял, что мигранты в Эль-Пасо столкнутся с выселением из города перед визитом Байдена.
Последние годы США сталкиваются с рекордными темпами миграции из стран Южной и Центральной Америк. В сентябре 2021 года тысячи переселенцев из Гаити собрались на границе у города Дель-Рио, что привело к введению режима ЧС со стороны местных властей. С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границе, ожидая отмены «Статьи 42», закона, позволяющего не пропускать в штаты людей из эпидемиологически опасных регионов.
Последние годы США сталкиваются с рекордными темпами миграции из стран Южной и Центральной Америки, чем способствовали обещания администрации Байдена изменить правила миграции в США. В сентябре 2021 года тысячи переселенцев из Гаити собрались на границе у города Дель-Рио, что привело к введению режима ЧС со стороны местных властей. С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границе, ожидая отмены «Статьи 42», закона, позволяющего не пропускать в штаты людей из эпидемиологически опасных регионов. Губернаторы южных штатов, столкнувшись с необходимостью самостоятельно разбираться с проблемами миллионов нелегалов, организовали отправку мигрантов в другие штаты.