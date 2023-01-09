Байден впервые посетил границу с Мексикой на фоне миграционного кризиса

Последние годы США сталкиваются с рекордными темпами миграции из стран Южной и Центральной Америки, чем способствовали обещания администрации Байдена изменить правила миграции в США. В сентябре 2021 года тысячи переселенцев из Гаити собрались на границе у города Дель-Рио, что привело к введению режима ЧС со стороны местных властей. С конца 2022 года мигранты активно скапливаются у американо-мексиканской границе, ожидая отмены «Статьи 42», закона, позволяющего не пропускать в штаты людей из эпидемиологически опасных регионов. Губернаторы южных штатов, столкнувшись с необходимостью самостоятельно разбираться с проблемами миллионов нелегалов, организовали отправку мигрантов в другие штаты.