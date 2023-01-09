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Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

Общество
Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

Как сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе администрации Херсонской области, в течение новогодних праздников власти региона эффективно контролировали обстановку на Левобережье.

Так, по информации пресс-службы, в новогодние праздники полиция Херсонской области продолжала результативно работать в сфере обеспечения безопасности. За последние дни декабря 2022-го и первую неделю января 2023-го местным правоохранителям удалось задержать 6 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины — в качестве членов диверсионно-разведывательных групп, а также наблюдателей и корректировщиков. Все они взяты под стражу, против них возбуждены уголовные дела.

По данным полиции, в течение длинных выходных из незаконного оборота было изъято 715 единиц оружия, в том числе 17 пистолетов, 223 ружья, один автомат, 404 снаряда, 7 мин, 54 гранаты, а также более 14 тысяч патронов различных калибров. Также полицейскими было изъято у граждан более 6 килограммов наркотических средств, в основном марихуаны. Во исполнение запрета на розничную продажу алкогольной продукции за последние дни декабря 2022-го и первую неделю января 2023-го было выявлено 5 случаев незаконной торговли алкоголем, а также изъято более 700 литров спиртосодержащих жидкостей.

Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

Также во исполнение распоряжения администрации Херсонской области было пресечено несколько попыток вывоза сельхозтехники с территории региона. При этом, по данным пресс-службы администрации ХО, за прошедшие выходные дни на территории Херсонской области спасателями службы ГО и ЧС было ликвидировано пять крупных пожаров.

В частности, 2 января в селе Алексеевка из-за неисправного печного отопления горела крыша жилого дома. Огонь охватил несколько десятков квадратных метров жилья, возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет. 3 января в поселке Великая Лепетиха произошло масштабное возгорание частного нежилого дома. Огонь охватил 65 квадратных метров. 5 января в селе Брилёвка произошло возгорание крыши складского помещения на территории элеватора, огонь охватил 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

Также, по данным МСЧ региона, 6 января в поселке Новоалексеевка произошло возгорание нескольких гаражей, огонь охватил 50 квадратных метров площадей, пострадавших нет. 8 января в селе Счастливцево произошло крупное возгорание нежилого пансионата «Нефтяник». Предполагаемая причина загорания — короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил 85 квадратных метров, пожар был ликвидирован. Всего за выходные дни было задействовано 9 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава пожарно-спасательной службы.

Напомним, по данным пресс-службы администрации региона, с 24 февраля население Херсона сократилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Эвакуация горожан продолжается в ежедневном режиме. Только за декабрь 2022-го из Херсонской области эвакуировалось около 4 тысяч человек, в том числе автобусами было эвакуировано 2,5 тысячи человек.
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