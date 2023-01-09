Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

По данным полиции, в течение длинных выходных из незаконного оборота было изъято 715 единиц оружия, в том числе 17 пистолетов, 223 ружья, один автомат, 404 снаряда, 7 мин, 54 гранаты, а также более 14 тысяч патронов различных калибров. Также полицейскими было изъято у граждан более 6 килограммов наркотических средств, в основном марихуаны. Во исполнение запрета на розничную продажу алкогольной продукции за последние дни декабря 2022-го и первую неделю января 2023-го было выявлено 5 случаев незаконной торговли алкоголем, а также изъято более 700 литров спиртосодержащих жидкостей.