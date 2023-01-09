Власти Херсонской области подвели итоги новогодних праздников

Как сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе администрации Херсонской области, в течение новогодних праздников власти региона эффективно контролировали обстановку на Левобережье.
Так, по информации пресс-службы, в новогодние праздники полиция Херсонской области продолжала результативно работать в сфере обеспечения безопасности. За последние дни декабря 2022-го и первую неделю января 2023-го местным правоохранителям удалось задержать 6 человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины — в качестве членов диверсионно-разведывательных групп, а также наблюдателей и корректировщиков. Все они взяты под стражу, против них возбуждены уголовные дела.
По данным полиции, в течение длинных выходных из незаконного оборота было изъято 715 единиц оружия, в том числе 17 пистолетов, 223 ружья, один автомат, 404 снаряда, 7 мин, 54 гранаты, а также более 14 тысяч патронов различных калибров. Также полицейскими было изъято у граждан более 6 килограммов наркотических средств, в основном марихуаны. Во исполнение запрета на розничную продажу алкогольной продукции за последние дни декабря 2022-го и первую неделю января 2023-го было выявлено 5 случаев незаконной торговли алкоголем, а также изъято более 700 литров спиртосодержащих жидкостей.
Также во исполнение распоряжения администрации Херсонской области было пресечено несколько попыток вывоза сельхозтехники с территории региона. При этом, по данным пресс-службы администрации ХО, за прошедшие выходные дни на территории Херсонской области спасателями службы ГО и ЧС было ликвидировано пять крупных пожаров.
В частности, 2 января в селе Алексеевка из-за неисправного печного отопления горела крыша жилого дома. Огонь охватил несколько десятков квадратных метров жилья, возгорание было успешно ликвидировано, пострадавших нет. 3 января в поселке Великая Лепетиха произошло масштабное возгорание частного нежилого дома. Огонь охватил 65 квадратных метров. 5 января в селе Брилёвка произошло возгорание крыши складского помещения на территории элеватора, огонь охватил 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Также, по данным МСЧ региона, 6 января в поселке Новоалексеевка произошло возгорание нескольких гаражей, огонь охватил 50 квадратных метров площадей, пострадавших нет. 8 января в селе Счастливцево произошло крупное возгорание нежилого пансионата «Нефтяник». Предполагаемая причина загорания — короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил 85 квадратных метров, пожар был ликвидирован. Всего за выходные дни было задействовано 9 единиц пожарной техники и 37 человек личного состава пожарно-спасательной службы.
Напомним, по данным пресс-службы администрации региона, с 24 февраля население Херсона сократилось в пять раз по сравнению с прошлым годом. Эвакуация горожан продолжается в ежедневном режиме. Только за декабрь 2022-го из Херсонской области эвакуировалось около 4 тысяч человек, в том числе автобусами было эвакуировано 2,5 тысячи человек.