Пользователи Сети сравнили ответившего Зеленскому Киркорова с актером Смольяниновым

Певец Филипп Киркоров резко осудил президента Украины Владимира Зеленского за включение его в санкционный список. Россияне поддержали артиста, поставив его в пример сбежавшему за рубеж актеру Артуру Смольянинову.
Киркоров обратился к Зеленскому после попадания в санкционный список Украины. Певец отметил, что его бывший коллега слишком сильно вжился в роль, которую написали ему на Западе. С артистом согласились пользователи Сети, которые раскритиковали украинца.
«Ах, Филя — молодец»;
«В данной ситуации Филипп — молодец! Хорошо сказал. А вот актер Смольянинов, несмотря на героические роли в кино, оказался мягкотелой девочкой»;
«История всех и все расставит по местам», — написали фолловеры под постом Киркорова в соцсетях.
Напомним, что Смольянинов, напротив, поддержал киевский режим. Актер заявил, что готов взяться за оружие и воевать на другой стороне баррикад.