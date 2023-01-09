Илья Казаков объяснил, почему РФС планирует уйти в Азию

Известный спортивный журналист Илья Казаков прокомментировал слухи о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) в Азию.
Эксперт считает, что заявления главы организации Александра Дюкова озадачили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Казаков не видит ничего плохого в том, что РФС хочет войти в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК). Аналитик об этом написал в своей авторской колонке.
«Безусловно, это не могло быть шантажом. Скорее некая дорожная карта. Если вы не отвечаете на наши предложения конкретикой — хорошо, тогда будет так. АФК все еще остается рабочим вариантом — там нам рады», — цитирует Казакова издание «Спорт-Экспресс».
Кроме того, журналист видит позитивные сдвиги отношении УЕФА к ситуации с российским футболом на европейской арене. Президент организации Александер Чеферин заявил, что не хочет перехода РФС в Азию.