Илья Казаков объяснил, почему РФС планирует уйти в Азию

Эксперт считает, что заявления главы организации Александра Дюкова озадачили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Казаков не видит ничего плохого в том, что РФС хочет войти в состав Азиатской конфедерации футбола (АФК). Аналитик об этом написал в своей авторской колонке.