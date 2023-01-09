Более 45 человек пострадали в ходе беспорядков из-за итогов президентских выборов в Бразилии

Около пяти тысяч человек приняли участие в беспорядках, произошедших в Бразилии из-за итогов президентских выборов. По меньшей мере 46 местных жителей пострадали в результате погромов, сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.
Сторонники бывшего лидера страны Жаира Болсонару, проигравшего президентскую гонку, 8 января вышли на улицы и атаковали дворец главы государства, а также Верховный суд и парламент. Вооруженные палками и камнями демонстранты ворвались в пустующие по выходным здания и стали нападать на полицейских.
Стражи порядка в ответ применили дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом. Спустя какое-то время правоохранителям удалось взять ситуацию под свой контроль. Участникам погромов может грозить до 12 лет лишения свободы.