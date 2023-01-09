В Сети появилось видео с намертво вмерзшим в землю танком ВСУ

Украинские войска в ходе боевых действий все чаще сталкиваются с серьезными проблемами из-за морозной погоды.
В Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть намертво вмерзший в землю танк украинской армии. Отмечается, что подоспевшая на подмогу бронетехника не смогла освободить из ледяного плена тяжелую боевую машину.
Стоит подчеркнуть, что украинские военные оказываются в подобной ситуации уже не в первый раз. Эксперты неоднократно предупреждали ВСУ о проблемах с военной техникой в ходе зимней кампании.
Ранее в США заявили, что украинская армия несет большие потери и страдает от сильной усталости, передает RT.