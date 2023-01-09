Atlantico: война с Россией грозит Западу огромными потерями

Лидеры западных государств обречены на провал в случае военного противостояния с Москвой и ее партнерами. Такую точку зрения озвучил профессор Леонардо Дини.
Эксперт уверен, что у Запада есть самый минимальный шанс на победу в ходе прямого конфликта с Россией, однако потерять ему придется очень многое, и в первую очередь свою власть. При этом Москва в случае объединения усилий с союзными странами может с легкостью одержать верх над оппонентами. Соответствующее мнение он высказал в ходе разговора с корреспондентом Atlantico.
«В свою очередь, Россия, Китай, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, то одержат победу», — отметил Дини.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что недооценивать Россию опасно. Об этом пишет Национальная служба новостей.