Atlantico: война с Россией грозит Западу огромными потерями

Эксперт уверен, что у Запада есть самый минимальный шанс на победу в ходе прямого конфликта с Россией, однако потерять ему придется очень многое, и в первую очередь свою власть. При этом Москва в случае объединения усилий с союзными странами может с легкостью одержать верх над оппонентами. Соответствующее мнение он высказал в ходе разговора с корреспондентом Atlantico.