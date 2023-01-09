Фрагменты тела третьего погибшего нашли в сгоревшем деревянном доме в Уфе

Напомним, мощный пожар произошел в деревянном жилом доме в Уфе вечером 8 января. Огонь моментально распространился по всему зданию, которое за считанные минуты выгорело полностью. По данным спасателей, из дома удалось эвакуировать 25 человек, сейчас они находятся в центрах временного размещения.