Фрагменты тела третьего погибшего нашли в сгоревшем деревянном доме в Уфе

Останки третьего погибшего нашли на пепелище сгоревшего многоквартирного дома в башкирской столице. Об этом сообщили в понедельник в региональном управлении МЧС России в Telegram.
Напомним, мощный пожар произошел в деревянном жилом доме в Уфе вечером 8 января. Огонь моментально распространился по всему зданию, которое за считанные минуты выгорело полностью. По данным спасателей, из дома удалось эвакуировать 25 человек, сейчас они находятся в центрах временного размещения.
При разборе завалов были найдены тела двоих погибших. На месте продолжают работать следователи. Причины и обстоятельства трагедии станут известны по итогам проверки.