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Полиция ЮАР обнаружила тела восьми нелегальных шахтеров на севере страны

Весь мир
Полиция ЮАР обнаружила тела восьми нелегальных шахтеров на севере страны

Претория, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов ЮАР обнаружили тела восьми шахтеров-нелегалов недалеко от Бургерсфорта на севере страны.

Местные жители первыми нашли место, где велись незаконные разработки. Они вызвали представителей полиции, которые вынесли погибших из-под завалов.

«Один южноафриканец, трое мозамбикцев и четверо зимбабвийцев занимались нелегальной добычей полезных ископаемых. Проливные дожди спровоцировали движение почвы, которая заблокировала единственный выход из шахты. Причиной смерти стала асфиксия, вызванная недостатком кислорода», — заявил представитель стражей порядка Лимпопо Бриг Мотлафела Моджапело.

Деятельность незаконных шахтеров наносит существенный ущерб национальной экономике Южно-Африканской Республики. Преступники продают драгметаллы на черном рынке.

Ранее полиция ЮАР обнаружила 19 трупов горняков-нелегалов в провинции Гаутенг. Силовики не нашли следов насильственной смерти на телах погибших и исключили версию убийства конкурирующей группировкой.

Вместе с тем преступные сообщества шахтеров оказывают серьезное сопротивление представителям власти. В октябре преступники подожгли школу и устроили беспорядки с требованием выпустить из-под ареста их сообщников.
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