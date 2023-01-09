Полиция ЮАР обнаружила тела восьми нелегальных шахтеров на севере страны

Претория, 9 января. Сотрудники правоохранительных органов ЮАР обнаружили тела восьми шахтеров-нелегалов недалеко от Бургерсфорта на севере страны.
Местные жители первыми нашли место, где велись незаконные разработки. Они вызвали представителей полиции, которые вынесли погибших из-под завалов.
«Один южноафриканец, трое мозамбикцев и четверо зимбабвийцев занимались нелегальной добычей полезных ископаемых. Проливные дожди спровоцировали движение почвы, которая заблокировала единственный выход из шахты. Причиной смерти стала асфиксия, вызванная недостатком кислорода», — заявил представитель стражей порядка Лимпопо Бриг Мотлафела Моджапело.
Деятельность незаконных шахтеров наносит существенный ущерб национальной экономике Южно-Африканской Республики. Преступники продают драгметаллы на черном рынке.
Ранее полиция ЮАР обнаружила 19 трупов горняков-нелегалов в провинции Гаутенг. Силовики не нашли следов насильственной смерти на телах погибших и исключили версию убийства конкурирующей группировкой.
Вместе с тем преступные сообщества шахтеров оказывают серьезное сопротивление представителям власти. В октябре преступники подожгли школу и устроили беспорядки с требованием выпустить из-под ареста их сообщников.