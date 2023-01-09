Ирина Дубцова показала 16-летнего сына во время отдыха на Мальдивах

Певица Ирина Дубцова опубликовала фотографию с подросшим наследником от солиста группы Plazma Романа Черницына. Вместе с сыном Артемом композитор отдыхает на Мальдивах.
Дубцова отправилась в отпуск к Индийскому океану. Новогодние каникулы она провела с сыном. Недавно артистка показала наследника, которому уже 16 лет. Подписчики певицы удивились, как он возмужал.
«Как брат с сестрой. Выглядите шикарно»;
«Как сынок вырос!»;
«Какой красивый молодой человек»;
«Какой Аполлон», — написали фолловеры под снимком на странице Дубцовой в соцсети.
Исполнительница стала мамой Артема во время барка с Черницыном. Пара распалась через два года после рождения наследника. Несмотря на это, экс-возлюбленные сохранили теплые отношения.
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