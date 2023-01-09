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Лимиты потребления электричества введены во всех регионах Украины

Общество
Лимиты потребления электричества введены во всех регионах Украины

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ввела лимиты потребления электричества во всех регионах страны. Об этом представители компании сообщили на своем канале в мессенджере Telegram.

В настоящее время энергетическая система Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме. В целях недопущения аварийных отключений был введен лимит на потребление электричества. Отмечается, что они будут действовать вплоть до полуночи.

Проблемы с электричеством на Украине связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, с началом рабочей недели объемы потребления электричества значительно увеличились. В случае, если энергетикам не удастся исправить ситуацию, стране вновь грозят аварийные отключения света.
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