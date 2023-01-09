Лимиты потребления электричества введены во всех регионах Украины

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» ввела лимиты потребления электричества во всех регионах страны. Об этом представители компании сообщили на своем канале в мессенджере Telegram.
В настоящее время энергетическая система Украины не в состоянии покрыть потребление в полном объеме. В целях недопущения аварийных отключений был введен лимит на потребление электричества. Отмечается, что они будут действовать вплоть до полуночи.
Проблемы с электричеством на Украине связаны с повреждением объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, с началом рабочей недели объемы потребления электричества значительно увеличились. В случае, если энергетикам не удастся исправить ситуацию, стране вновь грозят аварийные отключения света.