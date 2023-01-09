ВЦИОМ выяснил, что более 60% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом

Большинство граждан России смотрят в наступивший 2023 год с оптимизмом, выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, 65% участников опроса ожидают, что этот год станет для них удачным. При этом готовятся к трудностям лишь треть опрошенных, то есть 32%.
Еще 45% респондентов уверены, что 2023-й станет в целом хорошим для России. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
Кроме того оказалось, что несмотря на трудности и важные события, которыми был ознаменован 2022 год, люди провожали его с хорошим настроением (38%). Пессимистичные эмоции сопровождали каждого пятого россиянина.