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ВЦИОМ выяснил, что более 60% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом

Общество
ВЦИОМ выяснил, что более 60% россиян смотрят в 2023 год с оптимизмом

Большинство граждан России смотрят в наступивший 2023 год с оптимизмом, выяснили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 65% участников опроса ожидают, что этот год станет для них удачным. При этом готовятся к трудностям лишь треть опрошенных, то есть 32%.

Еще 45% респондентов уверены, что 2023-й станет в целом хорошим для России. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Кроме того оказалось, что несмотря на трудности и важные события, которыми был ознаменован 2022 год, люди провожали его с хорошим настроением (38%). Пессимистичные эмоции сопровождали каждого пятого россиянина.
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