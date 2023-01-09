Украина просит Грузию вернуть переданные в 2008 году ЗРК «Бук»

Украина попросила Грузию вернуть ей переданные Тбилиси в 2008 году зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук».
В статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова для издания «Европейская правда» говорится, что Киев будет последователен в своих запросах ко всем партнерам. Он напомнил, что украинская сторона ранее неоднократно заявляла о нехватке вооружения.
Касьянов подчеркнул, что Киев, в частности, просит Тбилиси передать украинским военным ЗРК. При этом он добавил, что украинская сторона отвергает любые обвинения в попытках втянуть грузинскую сторону в противостояния с Россией.