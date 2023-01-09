Украина просит Грузию вернуть переданные в 2008 году ЗРК «Бук»

В статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова для издания «Европейская правда» говорится, что Киев будет последователен в своих запросах ко всем партнерам. Он напомнил, что украинская сторона ранее неоднократно заявляла о нехватке вооружения.